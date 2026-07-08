Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка є одним із найпопулярніших вишів серед вступників уже не перший рік. Ректор Роман Гладишевський у інтерв’ю ZAXID.NET назвав, які спеціальності найчастіше обирають вступники.

«За результатами вступної кампанії у 2025 році, у Львівському університеті серед найпопулярніших спеціальностей: “Філологія”, “Економіка та міжнародні економічні відносини”, “Менеджмент”, “Право”, “Психологія”, також “Журналістика” завжди є популярною. Філологія – це не лише українська, а насамперед англійська, а загалом в університеті ми викладаємо понад 30 мов. Прогнозуємо, що ці спеціальності залишаться популярними і цього року», – розповів Роман Гладишевський.

Раніше ZAXID.NET проаналізував ціни на усі спеціальності у ЛНУ імені Івана Франка та інших університетах країни. Навчатися на англійській філології, міжнародних відносинах чи за спеціальністю «Право» вартує 86,7 тис. грн за рік. Навчання на спеціальностях «Менеджмент», «Журналістика» чи «Психологія» вартуватиме 69 тис. грн за рік.

Прочитати велике інтерв’ю ректора ЛНУ імені Івана Франка Романа Гладишевського про перший рік на посаді, розвиток університету, вплив ШІ на освіту та намір перейти на систему трирічного бакалаврату можна за посиланням.

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