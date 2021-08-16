Личаківський районний суд Львова визнав кандидата в майстри спорту з боксу винним у вбивстві свого друга. 34-річний Володимир Давидов до смерті побив товариша під час сварки, за що його засудили до восьми років тюрми.

Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, цьогоріч у лютому двоє чоловіків розпивали алкоголь у квартирі на вул. Пекарській. Близько опівночі між ними виник конфлікт, під час якого 34-річний Володимир Давидов до смерті побив свого друга.

Давидов раніше професійно займався боксом та є кандидатом у майстри спорту. Він почав бити свого друга по голові, а коли той впав, продовжував наносити удари руками та ногами по голові. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Після вбивства колишній боксер повернувся за стіл та продовжував пити спиртне.

Обласна прокуратура не розголошує прізвища засудженого, проте з судового реєстру ZAXID.NET вдалось з’ясувати, що йдеться про львів’янина Володимира Давидова.

11 серпня суддя Григорій Жовнір визнав його винним в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, та засудив на вісім років тюрми.