Фірма, що торгує м'ясом і морепродуктами, ухилилася від сплати податків у великих розмірах

БЕБ на Львівщині викрило підприємство з реалізації мʼясних та морепродуктів на несплаті 3,8 млн грн податків. Під час розслідування кримінального провадження директор підприємства відшкодував завдані державі збитки.

Як розповіли у п’ятницю, 10 січня, у БЕБ Львівщини, директор товариства, що спеціалізується на реалізації м’ясних та морепродуктів, продавав продукцію за готівку.

«З метою списання накопичених залишків він впродовж року документально відображав реалізацію товарів на адресу компаній з ознаками ризиковості. Надалі ці фіктивні операції відображав в бухгалтерському та податковому обліках, що дало змогу товариству ухилитись від сплати податку на прибуток в розмірі 3,8 млн грн», – повідомили у БЕБ.

За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 ККУ). Під час досудового розслідування підприємець відшкодував до державного бюджету несплачені 3,8 млн грн податків. Справу ще має розглянути суд.