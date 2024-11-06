Електротовари ділки реалізовували, однак не вносили прибуток в звітність

На Буковині підприємство продавало електрообладнання, однак прибуток не вносило у податкову звітність. Працівники Бюро економічної безпеки викрили фірму на ухиленні від сплати податків на суму понад 7 млн грн. Серед реалізованих товарів були сонячні панелі, електрогенератори та дрібні електротовари.

Чернівецька компанія постійно імпортує техніку з Китаю та інших країн. Це електрогенератори, сонячні панелі, зварювальне обладнання та інших електротовари, повідомили в Територіального управління Бюро економічної безпеки Буковини в середу, 6 листопада. Потім ці прилади буковинська фірма продає в роздріб меншим магазинам.

Правоохоронці встановили, що службові особи підприємства реалізовували по всій території України електрообладнання та ручний інструмент, однак прибуток від цих економічних операцій не відображали у звітності компанії. В результаті до бюджету країни керівники підприємства не сплатили близько 7 млн грн податків.

Детективи БЕБ провели обшуки в офісах фірми, складах та вилучили документи подвійної звітності, печатки та готівку, отриману від незаконної діяльності. Правоохоронці за фактом ухилення від сплати податків порушили провадження за ч. 2 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків у великих розмірах). Винуватця загрожує штраф в розмірі понад 25 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також в Бюро економічної безпеки зазначили, що правоохоронці встановлюють повне коло людей, які були залучених до незаконної діяльності і до приховування податкової звітності.