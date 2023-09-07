Франківський районний суд Львова визнав військового Степана К. винним у втечі з військової частини та оштрафував на 17 тис. грн.

Як вказано в матеріалах справи, Степан К. народився в селі Косівець, неподалік Великого Любіня, на Львівщині. За контрактом він служив у одній із військових частин ЗСУ. 21 січня 2021 року він самовільно залишив військову частину й повернувся туди лише за місяць.

У суді він визнав свою провину, підтвердивши обставини справи. Свої дії він пояснив сімейними обставинами. Він попросив суд суворо його не карати, адже він є учасником бойових дій і планує продовжити військову службу у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

Враховуючи обставини справи, суддя Франківського райсуду Світлана Мартьянова визнала Степана К. винним за ч. 4 ст. 407 ККУ та призначила 17 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.