«Львівводоканал» ліквідовує витік води на вул. Стрийській

Мешканці Стрийської та прилеглих вулиць тимчасово без води

У понеділок, 15 січня, мешканці вул. Стрийської та прилеглих вулиць до 15:00 будуть без водопостачання. Як поінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», на вул. Стрийській проводять ліквідацію витоку води.

«Сьогодні, 15 січня, з 10:30 до 15:00 припинено водопостачання на вулицях: Стрийська (до Монументу Слави), Літня, Дзиндри, Лижв'ярська, Самчука, Свєнціцького, Снопківська, Лемика, Рутковича та частково прилеглих вулиць у зв'язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Стрийській, 15», – йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов'язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

Також через ліквідацію витоку на вул. Лукаша без водопостачання до 15:00 буде частина вулиць у Франківському районі.