Увечері суботи, 6 серпня, у Львові та області буде гроза, а де-не-де падатиме град. У неділю, 7 серпня, також слід чекати на дощ, повідомили синоптики з Львівського гідрометцентру.

За даними синоптиків, впродовж суботи у місті та області буде мінлива хмарність. Ввечері буде гроза, подекуди падатиме град. Також слід очікувати на шквальний вітер 15 – 20 м/с. Натомість впродовж дня буде гаряче – до 34 градусів тепла, а вночі температура впаде до +17 градусів.

У неділю, 7 серпня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі помірні, а вдень невеликі короткочасні дощі. Місцями грози. Температура вночі 11 – 16 градусів тепла, а вдень 20 – 25 градусів тепла.

ZAXID.NET нагадує правила поведінки під час грози, якщо ви:

вдома – зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу, вимкніть з мережі усі електричні прилади;

на вулиці – не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки і є небезпека падіння важких гілок;

у лісі – не ховайтеся на підвищеннях і не бігайте, будьте там, де низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільше проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі;

у полі – знайдіть заглиблення в землі і присядьте. Бажано, щоб це місце було сухим, бо волога земля сильніше проводить електрику;

уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів'яни можуть зголошувати на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.