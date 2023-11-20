У неділю, 26 листопада, у Львові відбудеться благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Влаштують його у фоє Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді, що на вул. Петрушевича, 2.

Захід влаштовує громадська організація Ukrainian drive power 2022. У програмі: виставка та продаж розмальованих трофеїв з фронту, виставка картин солдата 24-ї ОМБр ім. короля Данила, аукціон, випічка та кава.

Мета – зібрати 333 тис. грн для ЗСУ. За ці гроші планують придбати пікап для 33-го окремого стрілецького батальйону, евакуаційний причіп для 80-ї бригади та прилад нічного бачення для 24-ї ОМБр ім. короля Данила.

Початок події о 14:00. Долучилися до збору грошей можна також за посиланням.

Зазначимо, громадська організація Ukrainian drive power 2022 допомагає захисникам з машинами. Від початку повномасштабного нападу Росії волонтери придбали та доставили на передову понад 200 автомобілів.