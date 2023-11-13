Під час останньої гри зібрали для ЗСУ 62 300 грн

У неділю, 19 листопада, у Львові на «Боско Арені», що на вул. Дорога Кривчицька, 19 Д, відбудеться благодійний турнір з футзалу на підтримку Збройних сил України. Такі змагання протягом року влаштовують вже вп’яте.

Усі зібрані кошти скерують на купівлю дрона DJI Mavic 3T з тепловізійним прицілом для роботи вночі для 12-ї бригади особливого призначення НГУ «Азов». До участі запрошують команди, а також вболівальників, адже поряд з майданчиком, де відбуватиметься турнір, буде благодійний аукціон різноманітних лотів.

Турнір стартуватиме о 09:00. Кожна команда має мати по п’ять гравців. Зареєструватися для участі у турнірі можна за посиланням. Потрібно також зробити благодійний внесок – 4 тис. грн з команди. Призерів та переможців нагородять кубками та медалями. Дізнатися деталі можна за телефоном – 0934120522.

Призерів та переможців нагородять кубками та медалями

Організовує захід благодійна організація «Ти ніколи не будеш один» спільно з благодійним фондом «Як Ти?», за підтримки Lviv Azovsteel Family, Львівської міської ради, Боско Арени, Poland Helps .