Концерт відбудеться у Львівській національній філармонії

Напередодні Нового року львів’ян запрошують зануритися у незабутнє різдвяне свято – концертну програму «Бойківське Різдво». Подія відбудеться 30 грудня у Львівській національній філармонії. Початок о 19:00, повідомляють організатори VINIL Concert agency.

Святкову атмосферу цього вечора на сцені філармонії творитиме знаний український колектив – прикарпатський ансамбль пісні та танцю України «Верховина».

Ансамбль «Верховина» – це професійний вокально-хореографічний колектив, який вже понад 70 років тішить шанувальників музичного мистецтва своїми творчими досягненнями. У його складі – хорова, танцювальна та оркестрова групи. Щирість, сердечність, талановитість і професійна майстерність «верховинців» полонили серця людей на багатьох сценах світу.

Концертна програма «Бойківське Різдво» 30 грудня у Львові буде наповнена дивовижним колоритом, віртуозною майстерністю, різноманіттям вокально-хореографічних композицій, неповторним звучанням й багатством традиційної української музики, втіленої в народних піснях із Прикарпаття та інструментальних бойківських народних мелодіях.

«Якщо ви хочете відпочити та насолодитися дивовижними прикарпатськими піснями, а також відчути й наповнитись магічною різдвяно-новорічною атмосферою, вам неодмінно варто завітати на концерт ансамблю «Верховина». Шануймо традиції разом!» – запрошують на подію організатори VINIL Concert agency.

Запам’ятайте час і місце концерту: 30 грудня / 19:00 – Львівська національна філармонія

Квитки можна придбати за посиланням.