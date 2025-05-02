Ukrainian Wine Festival відбудеться у Львівському палаці мистецтв

З 2 по 4 травня у Львівському палаці мистецтв відбудеться Ukrainian Wine Festival, який об'єднає 50 найкращих українських виноробів. Напередодні фестивалю організатори провели конкурс «Найкраще українське вино 2025» і визначили переможців. Гості події можуть першими продегустувати ці вина. Організатори Ukrainian Wine Festival розповіли, що на фестивалі збиратимуть гроші на ремонт евакуаційних авто для медичної роти 46 ОАЕМБр.

«Хочемо, щоб українське вино стало не винятком, а традицією на столах українців. Наш фестиваль – це про смак, про знайомство, про гордість і про спільноту. І про те, що вино в Україні – це культура, яка варта підтримки», – розповів організатор Ukrainian Wine Festival Андрій Сидор.

Зазначимо, що у Львові впродовж 14-15 квітня провели конкурс найкращого українського вина. Переможців визначали 13 сомельє, які провели сліпу дегустацію. Найкращі вина обирали у таких категоріях: червоне, біле, рожеве, помаранчеве, ігристе, вина із залишковим цукром. Фаворитами сомельє стали насичене сапераві від Vino Demidi, сонячний рожевий «Юпітер» від Zelenytsi Wine та помаранчевий Traminer Orange від Biologist Craft Winery. Переглянути переможців усіх категорій можна за посиланням.

Організатори фестивалю розповідають, що гості Ukrainian Wine Festival можуть першими скуштувати вина, які перемогли у конкурсі. Кожен повнолітній відвідувач отримує оновлений фірмовий скляний келих. На фестивалі всі оплати будуть безконтактними (за допомогою спеціальних терміналів картку можна поповнити на місці). Крім винної програми, організатори підготували живу музику.

«Фестиваль має важливу благодійну місію. Усі зібрані кошти підуть на ремонт евакуаційних авто для медичної роти 46 ОАЕМБр. У день відкриття фестивалю також проходитиме "Винна миля" – унікальний благодійний забіг для тих, хто любить поєднувати активність та насолоду від вина. Усі донати із події направлять на підтримку українських військових», – розповіли організатори.

Додамо, що одноденний квиток на Ukrainian Wine Festival коштує 300 грн, а триденний – 750 грн. Для дітей вартість квитка на день фестивалю становить 250 грн, а три дні – 550 грн. Придбати квитки можна за посиланням. У п'ятницю, 2 травня, фестиваль працюватиме з 16:00 до 22:00, а у суботу та неділю (3 та 4 травня) – з 12:00 до 22:00.