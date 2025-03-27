Концерти відбудуться 7-8 квітня

Її пісні завоювали серця мільйонів! У Львівській національній філармонії 7-8 квітня відбудеться особливий музичний вечір – концерт при свічках до Дня народження видатної української співачки Квітки Цісик. Початок концертів о 19:00, повідомили організатори Zahid Concert Agency.

Квітка Цісик, ім’я якої стало символом української музичної культури, принесла світу пісні, які завоювали серця мільйонів. Її творчість об’єднала красу української мови з неперевершеними мелодіями, що стали незабутніми для багатьох.

На концерті прозвучать найвідоміші композиції з репертуару співачки, такі як «Черемшина», «Де ти тепер», «Коханий», «Я піду в далекі гори» та інші, виконані найкращими солістами: Оксаною Караїм, Іриною Доля, Петром Радейком, Ліліаною Раврух, Ольгою Верхоляк та вокальним ансамблем «Квіти». Вони виступатимуть у супроводі відомих віртуозів інструментальної музики – ансамблю «Високий замок» та ТанцТеатру «Життя». Ведуча – Ольга Гошовська.

Організатори обіцяють гостям теплий вечір, наповнений чудовою музикою та приємною атмосферою. Крім того, як приємний бонус всі відвідувачі отримають солодкий подарунок та ігристе.

«Насолоджуйтеся чарівною атмосферою та улюбленими піснями з репертуару Квітки Цісик у виконанні відомих львівських музикантів!» – запрошують на подію організатори Zahid Concert Agency.

Квитки можна придбати у касі філармонії або онлайн за посиланням: