Серед представлених робіт – архівні документи та матеріали з Бахмутського краєзнавчого музею, що свідчать про злочини нацистів у 1942 році

У суботу, 15 березня, в Центрі архітектури, дизайну та урбаністики «Вежа» у Львові відкрилася виставка «Бахмут — обличчя геноциду 1942|2022». Експозиція досліджує паралелі між сучасним нищенням міста російською агресією та нацистськими злочинами у Бахмуті під час Голокосту.

«Ця виставка зшиває розірвані сторінки нашої історії. Адже, говорячи про Бахмут, ми говоримо не лише про одне місто, а про світ, у якому знову дозволили знищувати людей лише за те, ким вони є. Символічно, що вона проходить у стінах найстарішої збереженої Львівської фортеці, адже Бахмут теж став фортецею – містом, яке захистило Україну, хоч і було знищене. Але доки ми пам’ятаємо, ця фортеця житиме», – зазначила на відкритті директорка заповідника «Бабин Яр» Роза Тапанова.

Фото організаторів

Серед представлених робіт – архівні документи та матеріали з Бахмутського краєзнавчого музею, що свідчать про злочини нацистів у 1942 році. «Бахмутський краєзнавчий музей завжди був місцем збереження пам’яті, але війна показала, що навіть пам'ять може бути мішенню. Фізично музею вже немає, але наша справа продовжується – ми не даємо цим історіям зникнути», – розповів в.о. директора Бахмутського краєзнавчого музею Ігор Корнацький.

Окремий розділ експозиції присвячений відеороботам німецького художника Клеменса фон Ведемеєра, який працює з темою сприйняття історичних травм через сучасне мистецтво.

Організатором виступив Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» за співпраці з Бахмутським краєзнавчим музеєм та Українською асоціацією професійних фотографів UAPP, яка надала для експозиції документальні фотографії Бахмута 2022–2023 років Костянтина і Влади Ліберових, Сергія Коровайного, Андрія Дубчака та Георгія Іванченко.

Виставка триватиме до 30 квітня, вхід вільний.