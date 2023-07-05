Подія відкрита для всіх охочих, однак для участі потрібно зареєструватися

У суботу, 8 липня, у Львові проведуть екологічний день. Громадська організація «Нуль відходів Львів» запрошує містян на екосніданок, а опісля на плоггінг – біг в неквапливому темпі зі збиранням сміття вздовж маршруту. Події відбудуться за участі представників Швеції.

Під час екосніданку говоритимуть, що Україна може запозичити у Швеції з питань культури та стандартів управління відходами. Участь у події візьмуть тимчасово повірений у справах Швеції в Україні Леннарт Ліннер та заступник посла Швеції в Україні Каспер Андерсон. Лекція відбудеться об 11:00 в офісі компанії Sigma Software, що на вул. Науковій, 7-Д.

Швеція – лідер з управління відходами від сортування до збору та переробки. Країна наполегливо працює над втіленням концепції Avfall Sverige – «Нуль відходів» та докладає зусиль, щоб ця концепція стала поширеною в усьому світі.

«Управління відходами, як частина екології, – обов’язкова умова для відбудови та майбутнього добробуту України. Для успішних змін потрібні дії на всіх рівнях: від нашої щоденної поведінки до державних програм», – наголосила виконавча директорка організації ГО «Нуль відходів Львів» Ірина Миронова.

Опісля екосніданку львів’ян запрошують до парку Горіховий гай, де відбудеться традиційний плоггінг. Цей шведський термін означає поєднання бігу (або швидкої ходи) та прибирання території від сміття.

«8 липня також День родини. Ми радо запрошуємо доєднатися до наших заходів усіх, кому цікава тема збереження довкілля. Буде чудова нагода провести час разом зі сім’єю та однодумцями, а також зробити корисну справу для нашого міста, поєднуючи відпочинок, фізичні активності у парку та прибирання», – зазначають організатори.

Подія відкрита для всіх охочих, можна приходити із дітьми та домашніми улюбленцями. Однак для участі потрібно зареєструватися. Організатором екологічного дня є компанія Sigma Software, ГО «Нуль відходів Львів» (Zero Waste Lviv) та посольство Швеції в Україні.