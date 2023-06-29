Грета Тунберг входить до групи щодо екологічних наслідків війни

У четвер, 29 червня до Києва приїхала найвідоміша екоактивістка світу Грета Тунберг. Вона входить до складу міжнародної групи, яка працюватиме над тим, щоб оцінити наслідки бойових дій для довкілля, зокрема масштаб екоциду після підриву греблі Каховської ГЕС, повідомила прес-служба Офісу президента.

Як розповіли у відомстві, голова держави висловив подяку представникам світової екоспільноти і зазначив, що Міжнародна робоча група має опрацьовувати широке коло питань, пов’язаних із впливом російської агресії на екологічну систему України.

«Дякую вам за те, що ви зараз тут. Це надзвичайно важливий сигнал підтримки України. Ми реально потребуємо вашої професійної допомоги», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України привернув увагу співрозмовників до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, із якими зіткнулися жителі Херсонщини. Цей російський злочин також завдав значної шкоди аграрній сфері та біорізноманіттю регіону. Президент зазначив, що внаслідок катастрофи загинуло багато людей в окупованих російськими військами населених пунктах, де росіяни взагалі не здійснювали евакуацію із затоплених територій.

Своєю чергою Грета Тунберг пообіцяла, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу для привернення уваги до екологічних наслідків війни.

Члени Міжнародної робочої групи щодо еконаслідків війни разом із Володимиром Зеленським (фото Офісу президента)

Нагадаємо, що раніше шведська екоактивістка висміяла роботу ООН на затопленій Херсонщині. Відома екоактивістка взяла участь у мітингу проти екоциду України.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня, унаслідок чого десятки населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині виявилися затопленими. В цих населених пунктах виникли проблеми з питною водою.

Каховська ГЕС разом з Каховським водосховищем перебували під російським контролем з перших днів повномасштабної війни. Про те, що росіяни мінують греблю Каховського водосховища, повідомлялося ще восени 2022 року.