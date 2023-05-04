На бібліотечному ярмарку збиратимуть гроші на старлінки для 24 ОМБр імені короля Данила

На вулиці Симоненка, 10, що поблизу медіатеки «Мультиплекс», 7 травня о 12:00 відбудеться благодійний бібліотечний ярмарок «Львів на варті». На події збиратимуть гроші на старлінки для 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Для відвідувачів готують майстер-класи, фотовиставку, концерт та поетичну екскурсію.

Зокрема, йдеться про такі події:

аквагрим «Посиньожовтимо!» (12:00 – 16:00);

розпродаж «Дрібні речі – на великі справи» (12:00 – 16:00);

фотовиставка «Незламні» (12:00 – 16:00);

майстерклас з плетіння сіток «Вузлики єднання» (12:00 – 16:00);

поетична екскурсія та авторські читання «Винайдення міста»;

концерт «Обличчям до перемоги»;

флешмоб «767 оплесків» (16:00).

Детальніше про програму ярмарку можна дізнатися за посиланням. Організаторами є Львівська муніципальна бібліотека, громадська організація «Рівні можливості для всіх», будинок дитячої та юнацької творчості Личаківського району.

«Благодійний ярмарок відбуватиметься в рамках відзначення Дня міста, тому організатори події проводитимуть його під гаслом "Місто-міст". Воно означає, що Львів є реальним та віртуальним містком між українськими містами й селам, прагне ділитися найкращими культурними практиками, будувати культурні мости, сприяти діалогу та співпраці між артистами, менеджерами культури, представниками влади та бізнесу», – розповідають організатори.

Зазначимо, що впродовж 6 – 7 травня у Львові відбудеться святкування 767 річниці з дня заснування міста.