Львів'ян запрошують пом’янути Михайла Барбару
Минає 9-й день від смерті музиканта
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Михайло Барбара помер 11 жовтня у Харкові
У вівторок, 19 жовтня, минає 9-й день від смерті музиканта та актора, фронтмена гурту «Мертвий півень» Михайла Барбари.
Львів’яни зможуть пом’янути його у церкві Святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22). Заупокійна молитва почнеться 19 жовтня о 19:00 год.
Нагадаємо, Михайло Барбара помер 11 жовтня у Харкові, де останніми роками жив та працював. Там його і поховали.
Михайло (Місько) Барбара народився у Львові 14 листопада 1971 року. У 1989 році став одним із засновників і фронтменом популярного впродовж 90-х львівського гурту «Мертвий Півень». У 1998 році переїхав до Харкова, де почав грати у харківському театрі «Арабески».
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