Михайло Барбара помер 11 жовтня у Харкові

У вівторок, 19 жовтня, минає 9-й день від смерті музиканта та актора, фронтмена гурту «Мертвий півень» Михайла Барбари.

Львів’яни зможуть пом’янути його у церкві Святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22). Заупокійна молитва почнеться 19 жовтня о 19:00 год.

Нагадаємо, Михайло Барбара помер 11 жовтня у Харкові, де останніми роками жив та працював. Там його і поховали.

Михайло (Місько) Барбара народився у Львові 14 листопада 1971 року. У 1989 році став одним із засновників і фронтменом популярного впродовж 90-х львівського гурту «Мертвий Півень». У 1998 році переїхав до Харкова, де почав грати у харківському театрі «Арабески».