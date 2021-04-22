Особливу увагу цього року приділятимуть важкодоступним місцям, де є сильні засмічення

У суботу, 24 квітня, у Львові відбудеться міське прибирання до Великодніх свят. Львів’ян запрошують долучатись. Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, прибирання відбуватиметься із дотриманням карантинних обмежень у різних локаціях у всіх районах міста. Окрім того, у суботу планують висадити нові дерева і кущі.

«Ми повинні розуміти, що ми зараз перебуваємо у червоній зоні, тому необхідно дотримуватись карантинних норм і правил. Взяти участь у толоці закликаємо мешканців, а також підприємців, щоб прибирали біля своїх установ, організацій, кафе, ресторанів, аби там було чисто. Плануємо також проведення толоки в парках, скверах, прибиратимемо дитячі та спортивні майданчики, а також залучаємо бригади, які будуть розкрижовувати дерева, що попадали», – розповіла заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Мешканці можуть долучатись, прибравши власні прибудинкові території, дитячі майданчики чи висадивши квіти. Зазначимо, що також прибирання відбудуться і в населених пунктах, що увійшли до ОТГ та приєднались до Львова.

Особливу увагу цього року приділятимуть важкодоступним місцям. Зокрема, йдеться про яри та території, де рідко ходять люди та які є засміченими.

«Цього року ми намагаємося сконцентруватись на тих місцях, де насправді є засмічення. Відповідно, такі території є і у деяких парках. Йдеться про важкодоступні місця, куди менше ходять люди, наприклад, яри чи території, де мешканці щось викидають біля приватного сектору тощо. Ми всі знаємо, що такі ділянки по Львову є, ми їх інвентаризували і, відповідно, всі сили цього року підуть на те, щоби прибирати саме такі райони. Локацій буде багато. Ми працюємо над створенням інтерактивної карти, на якій будь-який мешканець може знайти біля дому конкретні локації, які потребують прибирання. Також люди можуть знайти локацію загального районного значення, знову ж таки, до прикладу, яр на території певного району, який систематично засмічується, або ж допомогти місцевим ОСББ або ЛКП, які прибирають прибудинкову територію, із більш проблемними ділянками», – зазначила керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова.