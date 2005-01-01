Львів'яни і маріупольці записують альбом із «Мелодією» Мирослава Скорика у різних версіях

До 80-річчя українського композитора Мирослава Скорика камерні оркестри «Віртуози Львова» та маріупольський «Ренесанс» готують незвичний подарунок: записують диск, де буде його відомий твір «Мелодія» у різних інтерпретаціях.

Львів'янин Мирослав Скорик написав свою «Мелодію» на початку 80-х років до фільму «Високий перевал» на прохання режисера Володимира Денисенка. Відтоді «Мелодія» стала найчастіше виконуваним українським твором у всьому світі. І сам автор написав величезну кількість різних обробок і версій.

Нині художній керівник оркестру «Віртуози Львова» Сергій Бурко запропонував записати альбом із єдиною «Мелодією», але у різних версіях виконання. Маестро Скорику ідея сподобалася.

«Я запитав маестро, як він до цього ставиться. Він сказав, що йому дуже цікаво, але не зовсім собі уявляє втілення: чи це буде тільки «Мелодія» звучати на одному диску весь час? Я кажу: так, «Мелодія» триває 3,15 хвилини. Є багато версій, відповідно, набереться диск. І для мене було великою несподіванкою, що Мирослав Скорик вислав нам багато інших версій, про які ми не знали», – розповідає Сергій Бурко.

До співпраці «Віртуози Львова» запросили маріупольський камерний оркестр «Ренесанс».

«Скорик звучить у нас дуже часто і ця «Мелодія» – символ миру, це гімн миру. Він дійсно об'єднує все і всіх нас. Сподіваємося, що до осені, мабуть, ми зробимо цей диск спільними зусиллями», – додає Василь Крячок, художній керівник маріупольського оркестру «Ренесанс».

На диску звучатиме більше десятка версій: у виконанні двох оркестрів, для тріо скрипалів, для квартету, для сопрано Софії Соловій, для фортепіано, оркестру і хору.

Диск «Мелодія, яка об'єднує Україну» побачить світ уже у найближчі місяці.