Львів’яни розробили сайт для слабозорих та незрячих користувачів

У Львові розробили сайт для людей з вадами зору

У Львові у вівторок, 26 грудня, презентували сайт для слабозорих та незрячих користувачів, який розробили представники ЛОО ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» у межах конкурсі соціально-культурних проектів Львівської міськради, повідомили у прес-службі мерії.

Сайт usi.org.ua має кілька важливих особливостей, повідомила авторка проекту Оксана Потимко. Зокрема, сторінка цілком доступна для осіб з повною втратою зору, оскільки меню і наповнення сайту доповнені обов’язковим текстовим супроводом; а для осіб із залишковим зором, залежно від діагнозу і зорових можливостей, передбачені одразу дві функції – зміна шрифту, тобто його збільшення або зменшення, та зміна фонового режиму, тобто зміна кольору сторінки залежно від сприйняття користувача.

На сайті є бібліотека із підручниками для незрячих школярів

«Слабозора людина має можливість переключити фоновий режим, змінити шрифти і вона користується мишкою, бо все-таки трішки бачить. А незряча людина мусить мати озвучений спеціальними програмами комп’ютер, і так може користуватися сайтом», – розповіла Оксана Потимко.

За її словами, веб-сторінка містить детальну інформацію про всі проекти ЛОО ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» в галузі освіти, культури, соціального захисту, медицини, а також категорію «Аудіодискрипція», де розміщений увесь відеоконтент для незрячих дітей – 26-серійний мультфільм «Лис Микита», інші мультиплікаційні та художні фільми з аудіодискрипцією. Що дуже важливо, є також категорія «Бібліотека», у якій розміщені підручники у форматі DAISY для незрячих школярів.

Для дітей виклали мультфільм «Лис Микита» з аудіодискрицією

Розробники сайту сподіваються, що його наповнення стане джерелом інформації і нових послуг не лише для осіб з вадами зору, але й для ЗМІ.

Проект у межах конкурсу соціально-культурних проектів профінансував департамент розвитку Львівської міськради. Його вартість склала 77 тис. грн.