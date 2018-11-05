Львів’яни стали чемпіонами України з регбі-7 серед юніорів

СпортМарічка Кулачковська, сьогодні, 14:54 1450

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Львів прийняв заключний тур чемпіонату України з регбі-7 серед юніорів. Аби визначити найсильніших, 6 команд поділили на дві групи.

В одному з поєдинків регбісти команди «Станіславів» із Івано-Франківська не витримали натиску одного з лідерів національної першості – одеського «Лідерса». І поступилися суперникам із Південної Пальміри – 0:38. Гравець ДЮСШ-2 «Станіславів» Віталій Харун каже: «Були певні помилки, треба над ними працювати. Хиби більше в обороні і підтримці. Гравець із гравцем має бути ближче один до одного».

Далі на арену боротьби вийшли львів’яни. Після попереднього раунду чемпіонату України вони займали перше місце і впевнено претендували на чемпіонство. У цій дуелі їм протистояли харків’яни. Але господарі не помітили опонентів, не дозволивши їм заробити жодного пункту. У підсумку – 43:0.

Гравець ОДЮСШ м. Львів Данило Гапон розповідає: «Насправді, погода дуже погана, і тяжко дихати. Харків – дуже технічна команда, вона завжди була дуже сильною і хорошою. Суперники чинили нам опір, але ми їх обіграли по силі і по швидкості».

Після того, як учасники помірялися силами всередині своїх тріо, володарі перших і других місць зустрілися у півфінальних дуелях. До фіналу крізь це сито дісталися львів’яни та одесити. Омріяний чемпіонський титул дістався господарям. Хлопці кажуть: вперед їх гнали трибуни. Гравець львів’ян Ігор Ващук підкреслює: «Тут свої глядачі, атмосфера. Батьки, друзі, знайомі зібралися. Затупиш –і всі побачать».

Срібним призером став одеський «Лідерс», а «бронзу» здобула Харківська область.

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