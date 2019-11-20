Львів’яни вчаться техніки ізраїльської системи самооборони крав мага

Більше тисячі учасників змагаються на чемпіонаті України з тхеквондо у Львові

У Львові триває набір учасників на тренування з ізраїльської системи самооборони крав мага. Заняття проводить інструктор новоствореної львівської Асоціації крав мага Андрій Яворський.

Візитівкою цієї системи самозахисту є простота і доступність. А це дозволяє об’єднати на тренуваннях і новачків, і людей із досвідом у єдиноборствах. До прикладу, вчать, як вивільнити руку, якщо нападник схопив вас за зап’ястя. Андрій Яворський показує: «Одну руку я виводжу на своє плече, проводжу долонею вздовж руки, за яку мене схопили і висмикую другу руку».

Техніка лаконічна, адже у стресовій ситуації немає часу на детальний аналіз. Тож діяти треба максимально швидко.

Після того, як вам вдалося звільнити руку, є два варіанти розвитку подій: втеча або атака. Якщо ви звільняючись, налягали на праву ногу, то при втечі розвертаєтесь довкола неї. І навпаки.

Якщо ж ви хочете відповісти на напад атакою, то краще змусити опонента задкувати. Так він рухатиметься повільніше. А ви в той час маєте завдавати максимальну кількість ударів. Байдуже — долонею чи кулаком і якою рукою.

Поступово завдання для учасників ускладнюють. Нападник починає ще й шарпати або штовхати жертву. Або ловить за зап’ястя обома руками. Крав мага, зазначає інструктор, чудово підходить тим людям, які хочуть отримати знання і вміння вже й одразу. Вона легка для сприйняття.

Андрій Хомицький, який займається крав мага, каже: «Техніка проста, але жорстка і ефективна. Бо як слабшому перемогти сильнішого? Застосувати набагато жорсткіші удари і прийоми. Але, як і в кожному виді спорту, треба багато відпрацювань, щоб то відійшло до такого умовного рефлексу, до автоматизму. Щоб ти вже не замислювався, що робити, треба багато повторень».

Ще одна учасниця тренувань Тетяна додає: «Коли приходиш в зал, втомлюєшся фізично, але відпочиваєш розумово. І це прекрасно. Ти повністю занурилася в тренування, відпрацювала. І вже не болять тебе ні голова, ні душа, тебе болять тільки м’язи. І ти разом з тим болем отримала досвід і знання».

Здобувати навики запрошують усіх охочих, незалежно від віку. Головне — не мати медичних протипоказань для занять спортом. Подробиці набору в групи на сторінці у фейсбуці.