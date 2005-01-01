Львів'яни влаштовують черги за субсидіями у відділах соцзахисту

Стривожені львів'яни йдуть до відділів соцзахисту, аби проконсультуватися зі спеціалістами стосовно субсидій. За статистикою Кабміну, цього сезону близько 15% отримувачів державної допомоги можуть її втратити.

У Сихівському відділі соцзахисту із початку травня людей суттєво побільшало. Львів'яни тривожаться за субсидію. Найчастіше, кажуть працівники установи, звертаються ті, хто не має офіційного місця роботи.

«Люди звикли до того, що якщо члени сім'ї були непрацездатні, субсидія надавалася. Сьогодні зроблено так, що субсидія, де є непрацездатні члени господарства, не належить їм більше. Тому вони з цим змиритися, на жаль, не можуть ‒ це є на сьогодні найболючіше питання в людей», ‒ каже начальниця Сихівського відділу соцзахисту Марія Максимів.

Безробітні, заробітчани, власники нових автомобілів або великих квартир чи будинків, орендарі помешкань, на які оформлені субсидії, втрачають фінансову допомогу ‒ таким є новий закон України. Тож запитань досі багато, й спеціалісти проводять консультації навіть у коридорах.

Із початку травня ті, хто в зоні ризику, наново заповнюють декларації.

«Я з малозабезпеченої сім'ї...Мені розказали, що якщо діти повнолітні працюють, повинні бути доходи, а так як мої діти всі зараз у декретних відпустках, треба принести відповідні документи», ‒ розповідає пані Ольга.

Раніше субсидію перепризначали раз на рік – у травні, і окремо розраховували її на літній та зимовий періоди. Тепер це відбуватиметься двічі на рік – у травні і жовтні.

«Ну, ліпше було, як раз на рік ходили переоформляти. Бо щопівроку ходити незручно», ‒ каже львів'янин пан Іван.

Тож зараз при заповненні декларацій львів'яни бояться залишитися без допомоги, що інколи життєво необхідна.

«Дитина інвалід другої групи і я інвалід з дитинства третьої групи. Я звільнилася з роботи за станом здоров'я. І я на одній пенсії не виживу, так само і дитина. Чоловіка немає, розлучена. А за що я буду жити? Я на ліках постійно живу», ‒ розповідає пані Леся.

Відтак скрутні ситуації розглядатиме спеціальна комісія, що зможе призначати субсидію як виняток.