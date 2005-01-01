Львів’янин Андрій Жолоб став ведучим церемонії фіналу Ліги Чемпіонів 2018

СуспільствоАК, сьогодні, 09:283230

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Львів’янин Андрій Жолоб став ведучим церемонії фіналу Ліги Чемпіонів 2018
фото Facebook Андрія Жолоба
Андрій Жолоб стане офіційним «голосом» фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, що відбудеться 26 травня у Києві

Відомий львівський радіоведучий Андрій Жолоб з «Радіо Люкс FM» став офіційним ведучим фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня у Києві.

«Найсерйозніша підготовка розпочнеться за кілька днів до фіналу. Ми повністю відпрацьовуватимемо всю програму церемонії включно з тим, що всі учасники постановочного шоу вибігатимуть на поле. Відповідно, ймовірність тремору, незрозумілості чи якогось форс-мажору близька до нуля, – розповів Андрій Жолоб в інтерв’ю «Футбол 24». – Останніми роками я неодноразово працював на матчах збірної України (у Києві, Львові та Харкові). Дуже класний, цікавий досвід. Тебе практично не бачать, але разом з тобою промовляють десятки тисяч глядачів. Це такі емоції, наче у тебе всередині відкоркували пляшку шампанського».

Окрім роботи на радіо, Андрій Жолоб працює лікарем-травматологом у клінічній лікарні Львівської залізниці, а також грає у місцевій панк-групі «Бетон».

Варто додати, що офіційним ді-джеєм фіналу ЛЧ 2018 також став львів’янин Юрій Середич, більше відомий як DJ Van Gogh.

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