Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов військового зі Львова, визнавши протиправною відмову військової частини звільнити його зі служби. Суд зобов’язав частину звільнити зі служби старшого лейтенанта за сімейними обставинами – через необхідність догляду за бабусею.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, до суду звернувся старший лейтенант, бабуся якого, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного стороннього догляду. На цій підставі позивач у лютому 2024 року хотів звільнитись з військової служби, але у військовій частині йому відмовили. У відмові командир заявив, що «необхідність здійснення постійного догляду за особою повинна бути підтверджена лише відповідним висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), а відтак висновок лікарсько-консультативної комісії закладу (ЛКК) охорони здоров’я не підтверджує вказаної обставини».

Старший лейтенант не погодився із відмовою та звернувся до суду. Позивач наголосив, що у бабусі немає родичів, які б могли постійно за нею доглядати. Матір позивача близько 20 років тому поїхала за кордон та зараз постійно проживає у Італії.

Позивач вважає, що командир військової частини неправильно тлумачить норму статті абзацу 7 підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», через що прийняв неправомірне рішення про відмову у звільненні з військової служби.

Справу розглянула суддя Оксана Клименко, яка дослідила усі матеріали. Суддя підтвердила, що «необхідність постійного стороннього догляду за хворою бабцею може підтверджуватися відповідним медичним висновком ЛКК». Суддя повністю задовольнила позов військового зі Львова та зобов’язала військову частину звільнити його зі служби. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що раніше військова частина не звільнила зі служби непридатного солдата, і він виграв суд у Львові.