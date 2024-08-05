Закарпатський окружний адміністративний суд задовольнив позов військового прикордонного загону, якому не виплатили додаткову винагороду за час у зоні бойових дій. Суд визнав протиправним бездіяльність військової частини та змусив виплатити додаткову винагороду (100 тис. грн на місяць) за чотири місяці служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, до суду звернувся військовослужбовець, якому не виплатили додаткову винагороду (100 тис. грн щомісяця) за час проведений у зоні бойових дій. Позивач розповів, що з березня 2022 року проходить службу в органах Державної прикордонної служби, а саме у одній з військових частин. Протягом чотирьох місяців (серпень, вересень та листопад 2022 року та січень 2023 року) позивач брав участь у стримуванні збройної агресії Росії на Сумщині, що підтверджується довідкою. Проте військова частина не виплатила сержанту додаткову винагороду – 100 тис. грн на місця.

У відзиві на позовну заяву представник військової частини заявив, що вважає позов безпідставним на необґрунтованим. Він заявив, що у військової частини немає підтверджуючих документів, що позивач брав участь у бойових діях у вказаний час, а Сумська область не включена до районів ведення воєнних (бойових) дій.

Справу розглянув суддя Павло Микуляк, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя вказав, що, згідно з наказами адміністрації Держприкордонслужби про визначення районів ведення воєнних (бойових) дій, Сумську область враховано, як район ведення воєнних дій.

«Суд зазначає, що недотримання органами Держприкордонслужби вимог наказів №392-АГ та №628/0/81-22 в частині обміну інформацією про участь військовослужбовця у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії не може мати негативні наслідки для такого військовослужбовця, а отже, й не може впливати на його особисті права, в тому числі на право отримання спірної додаткової винагороди», – вказано у рішенні суду.

На думку суду, відповідач протиправно не видав наказ про призначення та нарахування позивачу додаткової винагороди у розмірі 100 тис. грн за серпень, вересень, листопад 2022 року та січень 2023 року. Військову частину зобов’язали здійснити відповідні виплати. Рішення ще можна оскаржити у апеляції.