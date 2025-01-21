Під час отримання 6000 доларів переправника затримали

У Львові затримали раніше судимого 32-річного львів’янина, який за 13 тис. доларів обіцяв військовозобов’язаному оновити дані в ТЦК та працевлаштувати його у ІТ-компанію для закордонного відрядження. Під час обшуку у нього виявили документи ще 23 потенційних клієнтів.

Як повідомила СБУ та спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, у Львові затримали 32-річного переправника ухилянтів. Він за 13 тис. доларів обіцяв оновити облікові дані чоловіка, виготовити необхідні документи та працевлаштувати у ІТ-компанію для закордонного відрядження, щоб його клієнт виїхав до Польщі, як ІТ-фахівець.

Під час отримання 6000 доларів переправника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків у його квартирі виявлено та вилучено військово-облікові документи та паспортні дані ще 23 потенційних «клієнтів». Наразі переправнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 240 тисяч гривень застави.