Переправника та ухилянта викрили прикордонники

Яворівський райсуд Львівщини визнав водія вантажівки винним у спробі незаконно перевезти військовозобов’язаного чоловіка до Польщі. Обвинувачений перерахував 100 тис. грн ЗСУ та отримав покарання у вигляді 85 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, випадок стався у січні 2025 року. Уродженець Шептицького (колишній Червоноград) їхав вантажівкою MAN до Польщі через пункт пропуску «Краківець – Корчова» на Львівщині та намагався незаконно провезти військовозобов’язаного, який хотів ухилитись від мобілізації. У матеріалах справи вказано, що водій Тарас Кузьма давав вказівки ухилянту ховатись спершу під причепом, а потім у салоні тягача.

Прикордонники повідомляли про цей випадок, зазначаючи, що ухилянт прикріпляв на тіло хімічні грілки, щоб не замерзнути. Його помітили, коли він виліз з-під причепа та намагався залізти у кабіну вантажівки.

Щодо Тараса Кузьми порушили кримінальну справу за фактом незаконного переправлення чоловіка за кордон. Він визнав свою провину, уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та перерахував 100 тис. грн на потреби ЗСУ.

Цю справу розглянув суддя Юрій Колтун, який дослідив усі матеріали. Він затвердив угоду між обвинуваченим та прокурором та призначив покарання – 85 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.