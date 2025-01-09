Ухилянт заховався під фуру, щоб втекти через кордон

У пункті пропуску «Краківець» на Львівщині прикордонники викрили спробу військовозобов’язаного чоловіка потрапити за кордон у незаконний спосіб. 34-річний житель Шептицького району заховався під вантажівкою, обклавшись грілками.

Як розповіли у четвер, 9 січня, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, 34-річний житель Шептицького району Львівщини, аби уникнути процедури прикордонного контролю, сховався під вантажівкою MAN, а щоб не змерзнути, наліпив на себе грілки.

«Зачаївшись та дочекавшись моменту після огляду прикордонниками кабіни та перевірки документів водія, чоловік вискочив з-під причепа та намагався прослизнути в кабіну вантажівки. Проте прикордонники помітили спритника та затримали», – розповіли в ДПСУ.

Порушника затримали на кордоні в Краківці (фото ДПСУ)

У результаті на порушника склали матеріали за спробу незаконного перетину кордону (ст. 204-1 КУпАП). Щодо водія, 42-річного мешканця Шептицького, скерували повідомлення правоохоронцям. Йому загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення через кордон (ст. 332 ККУ). Затриманих порушників передали поліції.