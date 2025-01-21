Військовозобов’язаний житель Львівщини скасував відмову ТЦК в отриманні відстрочки від призову під час мобілізації для догляду за батьком із першою групою інвалідності. На думку ТЦК, у батька позивача є дружина та донька, які можуть доглядати за ним. Суд зобов’язав представників військкомату повторно розглянути документи чоловіка, врахувавши позицію суду.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся військовозобов’язаний чоловік, якому ТЦК відмовив у отриманні відстрочки від призову під час мобілізації. Позивач розповів, що його батько має першу групу інвалідності та потребує догляду, саме це й було підставою для отримання відстрочки.

Представник ТЦК подав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що у батька позивача є дружина та донька, які «за законом зобов’язані його утримувати», наголосивши, що військовозобов’язаний не надав документів, які б підтвердили, що вони не можуть за ним доглядати. Саме тому чоловіку не дали відстрочки від мобілізації.

Цю справу розглядав суддя Андрій Ланкевич, який дослідив усі документи та аргументи сторін.

«Варто констатувати, що у випадку здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю, доведення відсутності інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд, не є обов’язковим. Тому відповідач, посилаючись на те, що позивачу необхідно надати документи, які підтверджують відсутність інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за його батьком постійний догляд, підміняє одну підставу для відстрочки іншою, які є самостійними», – вважає суддя.

Суддя визнав протиправним та скасував рішення комісії про відмову в наданні відстрочки позивачу, зобов’язавши працівників ТЦК повторно розглянути його документи з врахуванням позиції суду. Рішення суду ще можна оскаржити.