Павоохоронці провели 14 обшуків на території Львівщини

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції та Служба безпеки України викрили на Львівщині міжнародний канал з постачення кокаїну. Наркотики в Україну передавали приватними поштовими та пасажирськими перевізниками з Нідерландів. Пресслужба поліції Львівської області у понеділок, 7 липня, повідомила, що налагодив контрабанду мешканець Львова.

За один раз водії транспортували до України до 2 кг наркотиків. «Нацполіція спільно з СБУ затримали наркокурʼєрку та вилучили 2 кілограмів кокаїну і 1,6 кг пігулок МДМА. Крім того, підозру оголошено ще одному фігуранту. Налагодив контрабанду наркотиків та психотропів до України мешканець Львова, залучивши, зокрема, і водіїв – міжнародних перевізників. Вони забирали кокаїн, нарковмісні пігулки, гашиш тощо, ретельно ховаючи їх у багажному відсіку», – повідомили у поліції.

Обшуки у фігурантів справи. Фото Львівської обласної прокуратури

Організатор схеми, який перебуває в Нідерландах, та його спільниця отримали підозри у контрабанді та незаконному продажі наркотиків (ст. 305, 307 ККУ). Невдовзі суд обере їм запобіжний захід. Наразі встановлюють всіх причетних до наркоторгівлі.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури розповіла, що правоохоронці задокументували злочинну схему й оперативну закупку 2 кг кокаїну. Загалом СБУ та поліція провели 14 обшуків, під час яких знайшли понад 5 тисяч таблеток «екстазі». У поліції зазначили, що вартість вилучених наркотиків становить 7 млн грн.