Личаківський районний суд Львова призначив 8 років ув’язнення Юрію Турчину за вбивство співмешканки. Під час розпивання алкоголю та сварок чоловік побив свою цивільну дружину до смерті.

Як вказано у матеріалах справи, вбивство трапилось влітку 2022 року. Упродовж 29-31 липня вони з цивільною дружиною розпивали алкоголь та сварилися. Під час конфлікту Юрій Турчин почав бити жінку кулаками та ногами по голові, обличчі та тілу. Внаслідок численних травм 31 липня співмешканка померла.

У суді Юрій Турчин свою провину не визнав. За його словами, з дружиною вони були разом три роки, впродовж яких вона страждала на алкоголізм й неодноразово від нього лікувалася. Того дня жінка вкотре попросила його купити горілку, яку вони пили разом, однак згодом алкоголю стало замало, вони купили ще та почали сваритися. Юрій Турчин стверджує, що після кількох днів п’янок жінка впала на перило балкону й почала скаржитись на біль в животі. Він допоміг їй лягти на ліжко та пішов у аптеку, повернувшись виявив, що жінка вже мертва. Він також стверджує, що дружина неодноразово могла сама падати на вулиці, через що на тілі були численні синці.

Родичі загиблої в суді підтвердили, що жінка часто пиячила разом зі своїм чоловіком і він її часто бив. Незадовго до смерті під час однієї з бійок він вибив їй передні зуби. Експертиза показала, що жінка померла внаслідок крововиливу в черевну порожнину, який могли спричинити удари рукою чи ногою. Експерт спростував твердження чоловіка, що його співмешканка отримала травми, впавши на перило балкону.

Враховуючи обставини справи та покази свідків, суддя Личаківського районного суду Сергій Гирич визнав Юрія Турчина винним в умисному вбивстві цивільної дружини за ч. 2 ст. 121 ККУ та призначив 8 років ув’язнення. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.