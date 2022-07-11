Аварія трапилась у жовтні 2021 року на проспекті Червоної Калини

Сихівський районний суд Львова визнав винним у вчиненні ДТП водія мікроавтобуса, який на смерть збив пішохода на Сихові. Водія звільнили від відбування тюремного терміну, призначивши два роки умовно.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась у жовтні 2021 року на проспекті Червоної Калини біля Центру Довженка. Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter перевищив швидкість, був не уважним та збив пішохода, який від отриманих травм помер у лікарні. У вироку зазначено, що чоловік переходив дорогу по пішохідному переходу, проте на заборонений сигнал світлофора.

У суді водій визнав свою провину, розповів, що намагався уникнути зіткнення, а після вчинення аварії одразу викликав медиків. Просив суворо не карати, бо зараз працює водієм таксі.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ольга Бойко визнала водія винним у вчиненні ДТП та призначила покарання – три роки тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами два роки. Проте суддя звільнила його від відбування тюремного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.