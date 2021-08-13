Галицький районний суд Львова зобов’язав ЛКП «Княже місто» виплатити львів’янину понад 67 тис. грн. Взимку на його припаркований автомобіль з даху будинку впала снігова брила.

Як вказано у матеріалах справи, 15 лютого Іван Шелест припаркував свій автомобіль BMW 520 на паркінгу на просп. Шевченка й пішов у своїх справах. Повернувшись він виявив, що на його авто з даху будинку впала снігова брила з льодом, яка пошкодила дах, капот та лобове скло автомобіля. За результатами експертизи ремонт автомобіля BMW 520 коштував понад 64 тис. грн.

Житловий будинок №25 на просп. Шевченка, із якого на автомобіль впала снігова брила, обслуговує ЛКП «Княже місто». Суд визнав, що через недбалість комунальників і невчасно прибраний сніг із даху постраждав автомобіль Івана Шелеста.

Враховуючи докази, суддя Галицького районного суду Віктор Романюк зобов’язав ЛКП «Княже місто» виплатити Івану Шелесту понад 64 тис. грн за ремонт автомобіля, 3 тис. грн моральної шкоди, 825 грн судового збору та 9 тис. грн юридичних витрат. Загалом це майже 77 тис. грн. ЛКП може оскаржити це рішення в апеляційному суді.

Зазначимо, що того ж дня, 15 лютого, з даху іншого будинку, який обслуговує ЛКП «Княже місто», снігова брила впала пошкодила припаркований автомобіль Seat Ateca. Його власник відсудив у комунальників 35,5 тис. грн за ремонт машини.