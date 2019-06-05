Львів’янин Віталій Дячук став першим українцем, який здолав Великий Гімалайський Шлях
Чоловік наодинці пройшов 1500 км високогірного маршруту
Львів’янин Віталій Дячук наодинці пройшов 1500 км Великого Гімалайського Шляху. Один із найдовших високогірних маршрутів у світі він пройшов самотужки. За винятком двох ділянок, де зробити це не можливо через технічні (перевал Таші Лабста) і юридичні (Манаслу) обмеження.
Свою неймовірну мандрівку чоловік розпочав зі села Тапледжунг 10 березня . Непал одразу привітав пілігрима «сюрпризами» – сніг, туман, зливи, сліди барса. А ще – небезпечна лавина.
Зараз Віталій розповідає: «Цей сезон виявився дуже жахливим. Я спілкувався з місцевими, вони кажуть, що років сім такої погоди не було».
Упродовж трьої місяців Віталій пройшов самотужки 10 регіонів, здолав близько 30 перевалів. Популярні туристичні місця, наприклад, Анаппурна, Манаслу і Еверест, чергувалися із безлюдними стежками, де не зустрінеш натовпу туристів.
Львів’янин бачив цвітіння рододендронів, вечеряв у компанії крука, зустрів надзвичайно рідкісну червону панду. Тож подорож минала серед казкової краси.
Чоловік каже: «Навряд чи воно зменшує втому, але воно робить щасливою людину. Принаймні мене особисто. Це вже гормональні штуки. Естетика викликає викид дофамінів до голови. А довгі фізичні навантаження, як правило, призводять до того, що отримуєш дозу ендорфінів – гормонів щастя».
У пам’ять врізався місцевий колорит. Особливо добре порозумівся мандрівник із населенням, яке живе високо в горах. Каже: це привітні та доброзичливі люди.
«Було таке, що по плану нібито немає притулків. Але приходиш, стукаєш в двері – тебе пускають, кладуть спати, годують. Декілька разів за це навіть ніяких грошей не брали», – розповідає львів'янин.
Пілігрим сміється: рюкзак заміняв йому домівку упродовж кількох місяців, адже вміщав усе необхідне для життя: змінний одяг, спальник, льодоруб, цілий кілограм карт, взуття. Упродовж всієї подорожі львів’янина супроводжували два прапори: синьо-жовтий і червоно-чорний.
Розповідає: «Синьо-жовтий був уже і на Монблані, і на Казбеку, і на Герлаху. Словом, всюди, де і я. А ще брав його зі собою в АТО».
Наприкінці подорожі інфекція, виснаженість і відсутність обмінників валюти змусили Віталія скоротити маршрут. «Я був розчарований і озлоблений, тому що через купу накладок до тої точки, яку я поставив собі фінальною, я не дійшов 80 км», – пояснив Віталій.
Він став першим українцем, який пройшов Великий Гімалайський шлях. За спогадами хоче написати книжку. А ще має намір організувати похід Татрами для людей з ампутованими кінцівками і провести тренінг з альпінізму для бійців АТО.