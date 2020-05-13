Львів’янин, який захопив ресторан у Винниках, виявився дезертиром із зони АТО

27-річного дезертира затримали після трьох годин переговорів з поліцією, яка навіть доставила на місце інциденту його маму

У вівторок ввечері близько 22:40 поліцейські затримали 27-річного львів'янина, який захопив ресторан «Святослав» у Винниках та погрожував підірвати гранату. Як вдалося дізнатися ZAXID.NET, він виявився курсантом львівської Національної академії сухопутних військ і учасником АТО, оголошеним у розшук як дезертир. У затриманого взяли аналізи, аби з'ясувати чи не перебував чоловік під дією наркотичних препаратів.

Ввечері вівторка, 12 травня, ще перед тим, як зайти до ресторану, молодий чоловік поводився агресивно, погрожував людям на парковці поруч з рестораном «Святослав». Потім він зайшов до приміщення, де зараз триває ремонт, і вже там заявив, що підірве ресторан і всіх, хто всередині.

Начальник поліції Львівської області Василь Віконський розповів ZAXID.NET, що переговори з чоловіком тривали довго, близько трьох годин. Ймовірний підривник не висував жодних вимог, лише погрожував підірвати себе і всіх навколо.

«У нього різко змінювався настрій. Ми бачили на камерах, що в руках в нього не було ніякої вибухівки, але він був одягнений у куртку-бомбер і ми вагалися, чи немає у нього вибухівки під цією курткою. Ми з ним спілкувалися дуже акуратно, а на місце привезли ще й маму, однак вона не змогла вийти з ним на контакт. Він був у пригніченому емоційному стані», – розповів Василь Віконський.

Врешті поліцейським вдалося відволікти увагу чоловіка і силоміць затримати його. Після затримання у 27-річного львів'янина не виявили жодної вибухівки. Поліцейські також оглянули приміщення і теж нічого не знайшли. Крім того, затриманий не зміг пояснити, чому погрожував підірвати і себе, і людей. Він просив лише пити та казав, що у нього терпнуть ноги. У чоловіка вже взяли кров на аналіз та призначили психологічну експертизу.

Із власних джерел у поліції ZAXID.NET відомо, що чоловік є курсантом Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного та учасником АТО. Однак зараз він перебуває у розшуку як дезертир.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET, повідомляв, що подія сталася у вівторок, 12 травня, близько 19:30 в готельно-ресторанному комплексі «Святослав» у Винниках. У ресторан зайшов невідомий чоловік, який повідомив, що має з собою гранату та збирається підірвати її. Декілька годин правоохоронці проводили з чоловіком переговори.

На місці події працювали співробітники служб та підрозділів поліції Львівщини, зокрема експерти-вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські та рятувальники.

Відео ГУ Нацполіції Львівщини