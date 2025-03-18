Шевченківський райсуд Львова виніс вирок військовозобов’язаному, який категорично відмовився від служби в ЗСУ. Спершу чоловік не визнавав результати ВЛК про придатність до служби, стверджуючи, що має проблеми зі здоров’ям, але не скористався наданою можливістю пройти повторний медогляд. Суд призначив йому три роки тюрми за ухилення від мобілізації.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, львів’янин у серпні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Після цього йому вручили повістку на відправку до військової частини, яку він проігнорував. Щодо Артура А. порушили кримінальну справу за фактом ухилення від призову під час мобілізації.

У суді обвинувачений не визнав своєї провини. Він заявив, що має проблеми зі здоров’ям, тому не визнає висновок ВЛК про придатність до служби, а також не довіряє працівникам ТЦК та не хоче служити в ЗСУ через страх за життя.

Цю справу розглядала суддя Ірина Зима, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Через твердження обвинуваченого про невідповідність висновку ВЛК, суд неодноразово оголошував перерву, щоб дати львів’янину можливість пройти повторну ВЛК з наданням усіх медичних документів. Однак, Артур А. не скористався цією можливістю та категорично заявив, що не хоче служити в ЗСУ.

Суддя визнала військовозобов’язаного винним в ухиленні від мобілізації, призначивши покарання – три роки позбавлення волі. Вирок суду ще можна оскаржити.