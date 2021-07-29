Оксана Літинська (посередині) стала другою українкою, що піднялась на К2

45-річна львів’янка Оксана Літинська піднялась на найбільш небезпечну вершину світу К2 (висота 8611 м). На другу найвищу вершину світу вона піднялась вночі 28 липня, всього на добу пізніше за Ірину Галай, яка стала першою українкою, що підкорила цю вершину.

Про сходження Оксани Літинської на гору К2 (Чоґорі) повідомив її брат Святослав Літинський. Він написав, що альпіністка піднялась на вершину гори вночі 28 липня, а вранці 29 липня уже спустилась до другого табору. Тобто сходження та спуск пройшли успішно.

У 2019 році львів’янка Оксана Літинська стала третьою українкою в історії, яка піднялась на найвищу вершину світу Еверест. Першою українкою, яка піднялась на Еверест, також була Ірина Галай.

Гора К2 (Чоґорі) належить до гірського масиву Каракорум, розташована на кордоні Кашміра з Китаєм. Це – друга вершина світу після Евереста. Висота К2 скаладає 8611 метрів. Чогорі вважається національною горою Пакистану, сходження на К2 – технічно набагато складніше, ніж на Еверест. Перше успішне зимове підкорення К2 здійснила група із десяти непальських альпіністів лише у 2021 році.

Один із найскладніших восьмитисячників щороку забирає життя альпіністів, які намагаються підкорити вершину. Найбільш трагічний сезон сходжень на К2 був у 2008 році: тоді загинуло 11 альпіністів. До цього часу лише троє українців підкорювали вершину К2: Геннадій Копейка (1992), Владислав Терзиул (1994) та Мстислав Горбенко (1994).