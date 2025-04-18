Наталія Табака має управлінський досвід у галузі туризму

Новою очільницею Державного агентства розвитку туризму України стала львівʼянка Наталія Табака. Вона змінила на посаді ще одну львівʼянку Марʼяну Олеськів.

«Нарешті Державне агентство розвитку туризму України отримало керівника – це дуже хороша новина. Вітаю Наталію Табаку з призначенням! Буде важко, часто нестерпно, але державотворення ніколи не буває легким. Я радію, що це саме Наталя, з якою я знайома багато років. Вона сильна й патріотична. Я щиро вболіваю, щоб усе склалося – і натхнення, і команда, і багато стратегічно важливих для України результатів», – написала Марʼяна Олеськів 18 квітня.

Сама Олеськів після пʼятирічного терміну на посаді керівниці Держагентства туризму почала працювати у Capital European Affairs, де відповідатиме за туризм. Також вона стала радницею WTTC у справах Європи, яка працює над налагодженням тіснішої співпраці з європейськими інституціями та стейкхолдерами. Про закінчення пʼятирічного контракту на держслужбі вона повідомила 21 січня.

Наталія Табака має економічну та фінансову освіту, магістр державного управління. Раніше була начальницею Управління туризму та курортів Львівської ОДА. З 2011 року вона працювала там спеціалісткою, потім заступницею начальника, а у 2017-2023 роках очолювала управління.

Державне агентство розвитку туризму України реалізує державну політику у сфері туризму та курортів, просуває туристичний бренд України у світі, розвиває внутрішній туризм та підвищує якість національного туристичного продукту, його конкурентоспроможність.