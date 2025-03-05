Христина Лебель отримала сертифікат учасника

Львів долучився до глобальна ініціативи співзасновників міжнародної туристичної спільноти Good Travel Alliance. Вона обʼєднує національні та регіональні туристичні ради, туроператорів, бізнес та експертів зі сфери гостинності для розвитку сталого туризму. Це відбулося під час всесвітньої туристичної виставки ITB Berlin 2025, яка зараз триває у Німеччині, повідомляє ЛМР.

Спільно з 20 іншими засновниками з Європи, Азії, Північної та Центральної Америки Львів братиме участь у робочих групах Альянсу для впровадження інноваційних рішень у сфері сталого туризму. Завдяки участі місто посилить свої позиції на світовій туристичній арені.

Цілі Good Travel Alliance:

· створення та просування сталих туристичних продуктів;

· підвищення економічних переваг туризму;

· покращення туристичного досвіду в дестинаціях;

· розвиток туристичних пропозицій.

«Львів демонструє, що навіть у найскладніші часи туризм може бути підтримкою для місцевих громад і частиною глобального діалогу про сталість та інклюзивність. Цей досвід може допомогти не лише нам, а й нашим партнерам у створенні більш відповідального та усвідомленого туризму», – наголошує керівниця управління туризму Львівської міської ради Христина Лебедь.

Основні переваги участі в Good Travel Alliance:

розробка критеріїв якості та вимірюваних показників (KPI) для сталого туризму;

експертна підтримка у створенні та брендингу сталих туристичних продуктів;

міжнародні заходи, семінари та навчальні візити;

розширення можливостей для професійного нетворкінгу;

промоція Львова як сталої туристичної дестинації на міжнародних платформах та в медіа.

Good Travel Alliance спрямований на розробку Good Travel Experiences (GTEs) – туристичних продуктів, які мінімізують вплив на довкілля, підтримують місцеві громади та сприяють розвитку сталого туризму.

ITB Berlin – це найбільша міжнародна туристична виставка у світі, яка щороку проходить у Берліні, об’єднує туристичні компанії, готельєрів, авіалінії, стартапи, експертів та лідерів галузі з усього світу. Фокус – глобальні тренди туризму, сталий розвиток, інновації. Учасниками є понад 10 тис. компаній із більш ніж 180 країн.