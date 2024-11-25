Анастасія Малошенко (ліворуч) виступала у парі з Єлизаветою Тимофєєвою

Львів’янка Анастасія Малошенко разом з Єлизаветою Тимофєєвою з Кам’янського посіли друге місце Кубка світу з черлідингу в категорії фристайл дует. Чемпіонками стали представниці США, а бронзові медалі вибороли австралійки.

Як повідомили в управлінні спорту Львівської ОВА, Кубок світу ICU (Міжнародного черлідингового союзу) відбувся 22-24 листопада в Сеулі, Південна Корея. У змаганнях брали участь дуети з чотирьох континентів. Україну представляли дві пари: Анастасія Малошенко та Єлизавета Тимофєєва (у категорії фристайл) та Юлія Лека і Дмитро Лека з Івано-Франківська (хіп-хоп). Леки завоювали «бронзу».

«Вітаємо спортсменок та їхніх тренерок з чудовим результатом. Черліденг – це вид спорту, який обʼєднує атлеток різного віку – від трьох років і до дорослих. Чудово, що наша молодь має такий чудовий приклад, на кого рівнятися. До речі, нещодавно в Івано-Франківську провели відкритий кубок із черліденгу, і там атлетки зі Львівщини здобули 111 комплектів нагород», – зазначає керівник управління молоді та спорту ЛОВА Роман Хімʼяк.

У ЛОВА нагадують, що Анастасія Малошенко та Єлизавета Тимофєєва (тренерки Наталя Блажко, Олена Козинець) – володарки першої в історії світового черлідингу ліцензії на Всесвітні ігри 2025, віцечемпіонки світу 2023, переможниці Кубку ICU 2024, дворазові чемпіонки Європи 2023 та 2024 років, майстрині спорту міжнародного класу.