У компанії «Золотий вік» заявили, що розберуться з ситуацією

Відому ювелірну компанію «Золотий вік» звинуватили у толеруванні російської мови серед своїх працівників. 21-річна львів’янка Вікторія Савінкова заявила, що під час співбесіди з нею працівник компанії відмовив їй у ро​боті після того, як вона попросила його перейти на українську. Представники компанії уже перепросили перед дівчиною, а в офіційному коментарі ZAXID.NET відмовились розповідати деталі ситуації.

У понеділок, 18 липня, Вікторія Савінкова опублікувала в Instagram сторіз, де розповіла, що їй відмовили у роботі в компанії «Золотий вік», оскільки вона не розмовляє російською мовою. У розмові з ZAXID.NET дівчина розповіла деталі цього випадку.

«Я відгукнулась на вакансію восківниці або таврувальника. Співбесіда відбулась на вул. Кургановича, 9 біля готелю, я спілкувалась з працівником компанії Володимиром. Спочатку пан Володимир говорив зі мною українською мовою: попросив розказати про себе. Пізніше він задавав уточнюючі питання вже російською мовою. Я його попросила продовжити бесіду українською, на що він відреагував негативно і сказав, що я не маю права у свого керівника вимагати говорити іншою мовою» – розповіла Вікторія Савінкова.

Тоді між працівником компанії та Вікторією Савінковою виник конфлікт.

«Він почав казати, що у нас є російськомовні військовослужбовці і спитав, як я до них ставлюсь. Я відповіла, що у мене батько – військовослужбовець і що військові не толерують поширення російської мови на неокупованих територіях. Після цього пан Володимир почав казати, що у них в компанії всі працівники російськомовні і я, напевно, не знайду з ними спільної мови», – розповіла Вікторія Савінкова.

Після цього, за словами дівчини, працівник компанії запропонував їй пройти співбесіду англійською мовою.

«Я на це погодилась. Але він не перейшов на англійську і сказав, що не уявляє, як я буду працювати в їхній компанії, і тоді ми попрощались», – розповіла Вікторія Савінкова.

Після публікації сторіз в Instagram дівчині написали представники компанії «Золотий вік».

«Вони відреагували і запитали, в якому місті це відбулось, де і коли. Я детально все пояснила. Через добу вони написали, що приносять вибачення і що з працівниками компанії буде проведена робота», – каже Вікторія Савінкова.

ZAXID.NET звернувся до компанії «Золотий вік» за офіційним коментарем щодо цієї ситуації. У компанії відмовились надавати інформацію щодо випадку з Вікторією Савінковою.

«Рішення прийняте щодо конкретного кандидата відноситься до його персональних даних і ми не можемо розголошувати таку інформацію. Проте, можемо Вас запевнити, що добір персоналу здійснюється без будь-якої дискримінації, виключно за професійними якостями кандидата», – вказано у повідомленні компанії «Золотий вік».

Нагадаємо, що з 16 липня в Україні почали діяти штрафи за порушення мовного закону. Детальніше про це – у нашому матеріалі.