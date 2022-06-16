Мовні курси діють у Львові та в Дрогобичі

На Львівщині діє ціла низка безкоштовних курсів української мови для вимушених переселенців. Зокрема, такі курси діють у Львові та в Дрогобичі.

«Аби жителі України послуговувалися державною мовою у побуті і не вдавалися до мови агресора, у Львівській області організували чимало мовних курсів для ВПО – як онлайн, так і офлайн», – розповіли у Львівській ОВА у четвер, 16 червня.

Курси української мови організували:

Львівське обласне товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка оголошує набір другої групи на безкоштовні курси української розмовної мови.

Викладачі допомагають учням перейти на вільне спілкування українською та подолати мовний бар’єр. Крім цього, на курсах охочі зможуть поповнити свій словниковий запас, дізнатися основні правила культури мовлення, довідатися цікавинки рідної мови та ознайомитися з історією та культурою українського народу. Форма спілкування – неформальна.

Заняття відбуваються двічі на тиждень у центрі Львова (вул. Друкарська, 6). Детальніше за номерами телефонів: 0671447681; 0974367221; 0674557354.

Філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка пропонує очне навчання для переселенців. Окрім мовних занять, переселенці зможуть більше дізнатись про українську літературу, її авторів та їхній вклад у розвиток України.

«Працювати з людьми велике задоволення, адже усі щиро намагаються опанувати українську. Наші заняття складаються з теоретичної та практичної частин. Для більшості переселенців стали відкриттям наші письменники та письменниці, а про окремі твори з літератури, які ми вважаємо класикою, дізнаються вперше. Наші викладачі радо допоможуть вільно перейти на українську мову, головне – мати бажання, а воно, повірте, у цих людей є. Багато наших студентів кажуть, що після повернення додому й надалі розмовлятимуть українською», – ділиться завідувачка кафедри української мови Віра Котович.

Навчання очне. Місце проведення – Дрогобич, гуртожиток №5, що на вул. Володимира Великого, 3. Графік навчання: понеділок, вівторок, середа, четвер о 17:00–18:00 та 18:10–19:00. Деталі за номером: 0978725294 (Віра).

Проект «Єдині» ГО «Навчай українською!» – безкоштовні розмовні клуби.

Проект «Єдині» – це 28 днів підтримки у переході на українську мову. Розпочався набір на другий курс розмовних клубів. Упродовж навчання учасники щодня отримуватимуть завдання та матеріали, які допоможуть подолати мовний бар’єр. Тут передбачили багато розмовної практики, технік запам’ятовування нових слів. Також вам запропонують ресурси з корисним та розважальним контентом українською.

Зустрічі відбуваються щовівторка о 18:00 упродовж місяця в бібліотеках Львова. Зареєструватися можна за посиланням. Деталі за номером телефону: 0964465991 (Анастасія).

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