Віктор Ляшко заявив, щонаразі пріоритетною є вакцинація людей віком понад 65 років

Наразі Україна не має 500 тисяч доз вакцин проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу на щеплення через застосунок «Дія», повідомив під час прямого ефіру в Інстаграмі Радіо Свобода головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Раніше прот е, що у найближчі вихідні вакцинуватися зможуть всі охочі, які записалися на щеплення, заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Є всі охочі і є спроможності системи охорони здоров’я і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку», – сказав Ляшко.

За його словами, в пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років.

«Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку “Дія”, на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в “Дії” в нас таких є 23 тисячі 900 людей і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних», – сказав Ляшко.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що охочих отримати щеплення від коронавірусу, які записувалися в електронну чергу через додаток «Дія», почнуть вакцинувати уже в найближчі вихідні, 15-16 травня. Про це він сказав на прес-конференції в Чернігівській ОДА.

«Протягом суботи-неділі всі громадяни, які зареєструвалися через портал “Дія”, зможуть отримати вакцини у порядку живої черги. Тобто всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися у кабінети щеплення на своїй території», – сказав тоді прем’єр-міністр.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна законтрактувала 42 млн доз вакцин проти COVID-19, які має отримати до кінця 2021 року.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, з 24 лютого, за даними МОЗ, щеплення отримали 882,6 тис. людей.