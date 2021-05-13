Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх охочих у вихідні
МОЗ спробує щепити 23 тис. людей віком понад 65 років, які записалися на щеплення через «Дію»
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Наразі Україна не має 500 тисяч доз вакцин проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу на щеплення через застосунок «Дія», повідомив під час прямого ефіру в Інстаграмі Радіо Свобода головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Раніше прот е, що у найближчі вихідні вакцинуватися зможуть всі охочі, які записалися на щеплення, заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Є всі охочі і є спроможності системи охорони здоров’я і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку», – сказав Ляшко.
За його словами, в пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років.
«Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку “Дія”, на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в “Дії” в нас таких є 23 тисячі 900 людей і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних», – сказав Ляшко.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що охочих отримати щеплення від коронавірусу, які записувалися в електронну чергу через додаток «Дія», почнуть вакцинувати уже в найближчі вихідні, 15-16 травня. Про це він сказав на прес-конференції в Чернігівській ОДА.
«Протягом суботи-неділі всі громадяни, які зареєструвалися через портал “Дія”, зможуть отримати вакцини у порядку живої черги. Тобто всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися у кабінети щеплення на своїй території», – сказав тоді прем’єр-міністр.
Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна законтрактувала 42 млн доз вакцин проти COVID-19, які має отримати до кінця 2021 року.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні, з 24 лютого, за даними МОЗ, щеплення отримали 882,6 тис. людей.