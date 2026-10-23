Влада Люблінського воєводства ініціювала призупинення співпраці зі Львівською областю, яка триває з 2004 року

Керівництво Люблінського воєводства Польщі пропонує припинити співпрацю зі Львівською областю через рішення Львівської облради оголосити 2027 рік Роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича. Відповідний проєкт постанови винесуть на голосування місцевих депутатів у понеділок, 26 жовтня. Про це йдеться в заяві на сторінці воєводського сеймику у фейсбуці.

У четвер, 22 жовтня, віцемаршалок Люблінського воєводства Пьотр Брешь повідомив, що регіональна влада ініціювала призупинення співпраці зі Львівською областю, яка триває з 2004 року. Йдеться про розірвання угоди щодо економічної, торговельної, науково-технічної та культурної співпраці між регіонами, передає Slawa.tv.

«Ми очікуємо, що обласна державна адміністрація утримається від виконання рішення Львівської обласної ради. До цього моменту або до відкликання ганебних постанов обласною радою угоду буде призупинено, а всю співпрацю припинено», – заявив чиновник.

Відповідний проєкт постанови вже скерували на розгляд воєводського сеймику. Голосування заплановане на 26 жовтня.

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Член правління Люблінського воєводства Марчін Шевчак нагадав, що регіон має партнерські угоди ще із сімома українськими областями: Волинською, Луганською, Одеською, Рівненською, Тернопільською, Хмельницькою та Закарпатською.

Він заявив, що польська сторона може розглянути питання про призупинення співпраці і з цими регіонами, якщо львівські депутати не переглянуть свого рішення.

«Якщо депутати Львівської обласної ради й надалі не захочуть змінити своє рішення, ми також призупинятимемо співпрацю з цими областями, доки вони (депутати – ред.) не опам'ятаються», – заявив Шевчак.

Міський голова Любліна Кшиштоф Жук також виступив проти ініціативи львівських депутатів.

За його словами, в середу він направив листа голові Львівської обласної ради, в якому від імені мешканців Любліна висловив протест проти проголошення 2027 року роком УПА та Романа Шухевича.

Жук закликав скасувати відповідну постанову та розпочати діалог із польськими партнерами на основі достовірних історичних досліджень.

Попри критику рішення Львівської облради, міська рада Любліна не підтримала ініціативу щодо призупинення партнерських відносин зі Львовом.

Під час засідання в четвер депутати від партії «Право і Справедливість» запропонували ухвалити заяву із засудженням рішення української сторони та призупинити співпрацю зі Львовом. Однак більшість депутатів відхилила пропозицію включити це питання до порядку денного.

За проголосували 12 депутатів, переважно представники ПіС та «Розвиток Плюс», проти – 17 депутатів із політичного об'єднання мера Кшиштофа Жука.