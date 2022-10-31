Інспектори МАГАТЕ шукатимуть «брудну бомбу» в Україні

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочали місію з перевірки двох українських ядерних об'єктів. Це відбувається на тлі заяв Росії про нібито розробку Україною «брудної бомби». Про це повідомили в прес-службі агентства 31 жовтня.

«Генеральний директор Рафаель Гроссі сказав, що інспектори із гарантій МАГАТЕ розпочали – і незабаром завершать – верифікаційну діяльність у двох місцях в Україні на запит українського уряду», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, свої перші висновки з цього приводу Гроссі має надати пізніше цього тижня.

Зазначимо, що Гроссі анонсував місію минулого тижня. Інспектори МАГАТЕ мають провести незалежну перевірку, щоб виявити будь-яку можливу незаявлену ядерну діяльність та матеріали й гарантувати їх відсутність.

Перевірку проведуть після запиту уряду України у відповідь на звинувачення Росії про нібито провадження на українській території «брудних бомб». Експертів запропонували відправити на мирні об'єкти, які Росія описує як місця розробки цієї «бомби».

23 жовтня російські пропагандистські ЗМІ почали писати, що Україна нібито готує провокацію з «брудною бомбою». Глава Міноборони РФ та воєнний злочинець Сєргєй Шойгу зателефонував міністрам оборони США, Франції, Туреччини та Британії та повторив їм це вкидання. В Офісі президента назвали слова Шойгу передбачуваним абсурдом. Схожої думки й міністр оборони Британії Бен Уоллес.