Македонія обиратиме нову назву країни на референдумі

У ЄС балканську країну називають «Колишня Югославська Республіка Македонія»

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що найближчим часом організує референдум, на якому розглянуть питання про зміну назви країни. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу уряду Македонії.

«Ви бачите, що відбувається прозорий процес. Оскільки ми хочемо рішення на основі національного консенсусу, яке було б підтверджено громадянами на референдумі», - сказав Заєв.

За його словами, нині між Македонією і сусідньою Грецією, з якої і виникло непорозуміння через назву, ведуться переговори. І якщо обидві країни підійдуть до питання виважено і спокійно, вони можуть увінчатися успіхом, зазначив прем'єр-міністр.

Раніше у Греції висловили надію, що в 2018 році Македонія, нарешті, вирішить питання зі зміною назви своєї країни, яку греки вважають вкраденою.

До 1991 року Македонія називалася Соціалістична республіка Македонія, що цілком влаштовувало всі країни, проте після розпаду Югославії країна отримала нинішню назву. Тоді Греція заявила, що ця назва належить одній з її північних провінцій і була вкрадена. Тому греки постійно блокують можливість Македонії вступити в НАТО або ЄС. Як варіант, греки готові визнати більш конкретну назву, наприклад «Північна Македонія», яка більш точно визначає цю частину Балканського півострова.

Наразі Греція разом з іншими країнами ЄС називає балканську країну «Колишня Югославська Республіка Македонія».

До слова, назв Македонія є декілька: Пірінська Македонія - на даний момент входить до складу Болгарії, Егейська Македонія - у Греції, Градеська Македонія - в Албанії. Північна частина Македонії дісталася Сербії і назвивалася Південною Сербією. Сучасна держава Республіка Македонія розташована між усіма цими країнами і займає територію, яка історично називається Вардарська Македонія - від назви річки Вардар.