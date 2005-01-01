Македонія обиратиме нову назву країни на референдумі

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 17:265270

До теми

Македонія обиратиме нову назву країни на референдумі
фото EPA/UPG
У ЄС балканську країну називають «Колишня Югославська Республіка Македонія»

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що найближчим часом організує референдум, на якому розглянуть питання про зміну назви країни. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу уряду Македонії.

«Ви бачите, що відбувається прозорий процес. Оскільки ми хочемо рішення на основі національного консенсусу, яке було б підтверджено громадянами на референдумі», - сказав Заєв.

За його словами, нині між Македонією і сусідньою Грецією, з якої і виникло непорозуміння через назву, ведуться переговори. І якщо обидві країни підійдуть до питання виважено і спокійно, вони можуть увінчатися успіхом, зазначив прем'єр-міністр.

Раніше у Греції висловили надію, що в 2018 році Македонія, нарешті, вирішить питання зі зміною назви своєї країни, яку греки вважають вкраденою.

До 1991 року Македонія називалася Соціалістична республіка Македонія, що цілком влаштовувало всі країни, проте після розпаду Югославії країна отримала нинішню назву. Тоді Греція заявила, що ця назва належить одній з її північних провінцій і була вкрадена. Тому греки постійно блокують можливість Македонії вступити в НАТО або ЄС. Як варіант, греки готові визнати більш конкретну назву, наприклад «Північна Македонія», яка більш точно визначає цю частину Балканського півострова.

Наразі Греція разом з іншими країнами ЄС називає балканську країну «Колишня Югославська Республіка Македонія».

До слова, назв Македонія є декілька: Пірінська Македонія - на даний момент входить до складу Болгарії, Егейська Македонія - у Греції, Градеська Македонія - в Албанії. Північна частина Македонії дісталася Сербії і назвивалася Південною Сербією. Сучасна держава Республіка Македонія розташована між усіма цими країнами і займає територію, яка історично називається Вардарська Македонія - від назви річки Вардар.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Болгарія та Македонія уклали історичну угоду щодо етнічно-територіальних суперечок ZAXID.NET
Росія втручається у політику Македонії та балканських країн – розслідування ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук