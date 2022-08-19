Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонні переговори з російським президентом Владіміром Путіним. Макрон вкотре наголосив на стурбованості ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС та підтримав якнайшвидше направлення місії експертів МАГАТЕ на станцію.

«Президент вкотре наголосив на стурбованості ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС для ядерної безпеки, та підтримав якнайшвидше направлення на місце місії експертів МАГАТЕ за умов, погоджених Україною та ООН. Президент Російської Федерації повідомив президенту Франції про свою згоду на розміщення цієї місії та зазначені методи», – повідомили в Єлисейському палаці.

Там додали, що два президенти знову поговорять один з одним на цю тему найближчими днями після обговорень між технічними групами.

Водночас раніше постпред Росії при міжнародних організаціях у Відні Михаїл Ульянов заявив, що організувати місію Міжнародного агентства з атомної енергії на окуповану Росією Запорізьку АЕС можливо було би на початку вересня, але натякнув, що РФ погодиться на це лише на своїх умовах, зазначає «Українська правда».

За повідомленням Кремля, розмова відбулася за ініціативи французької сторони. Російська сторона також стверджує, що під час розмови Путін нагадав про нібито «запрошення експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати слідчий ізолятор у Оленівці».

Макрон регулярно спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема станом на початок березня відбулася вже дванадцята розмова Макрона з Путіним з початку 2022 року. Проте ці розмови не мали результату – Путін не бажав говорити про припинення його війни проти України, а Макрон продовжив наголошувати на необхідності переговорного процесу.

Востаннє Макрон спілкувався з Путіним у телефонному режимі 28 травня. Тоді в розмові також брав участь федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вони говорили, зокрема,про деблокаду українських портів.