Розмова тривала близько двох годин

У вівторок, 1 липня, між президентом Франції Емманюелем Макроном та російським диктатором Владіміром Путіним відбулася перша з 2022 року телефонна розмова. Розмову підтвердили у Кремлі та Єлисейському палаці.

У коментарі «Суспільному» в Єлисейському палаці повідомили, що телефонна розмова тривала близько двох годин. У пресслужбі Кремля заявили, що розмова мала «змістовний характер».

Серед тем, які обговорили Путін та Макрон – війна Росії проти України.

«Президент (Емманюель Макрон – ред.) підкреслив непохитну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України. Він закликав якнайшвидше встановити режим припинення вогню та розпочати переговори», – повідомили в Єлисейському палаці.

Своєю чергою Путін вкотре звинуватив західні держави в «багаторічному ігноруванні безпекових інтересів Росії» та «створенні антиросійського плацдарму» в Україні. Водночас у Кремлі заявили, що під час розмови нібито йшлося про перспективи мирного врегулювання війни в Україні, додавши, що Путін хоче «усунути першопричини конфлікту» та вимагає від західних країн «спиратися на нові територіальні реалії».

Крім того, Макрон та Путін обговорили ситуацію на Близькому Сході. Зокрема, вони говорили про ірано-ізраїльський конфлікт та удари США по ядерних об’єктах в Ірані. Обидва політики висловилися за врегулювання конфлікту «політичними та дипломатичними засобами».

Емманюель Макрон та Владімір Путін домовилися продовжити контакти для «можливої ​​координації позицій». На момент публікації Україна не відреагувала на телефонну розмову президента Франції та російського очільника.

Зазначимо, розмова Макрона та Путіна стала першою з 2022 року. Раніше Франція заявляла, що розмови з російськими представниками не є в її інтересах.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Путіну дзвонив тогочасний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Тоді він закликав Росію до перемовин та наголосив на підтримці України. Згодом Шольц заявив, що Путін не змінив думку щодо російської агресії проти України, а телефонна розмова була потрібна для того, щоб «розвіяти ілюзії Росії» нібито про втрату Україною підтримки західних країн.

Водночас президент США Дональд Трамп продовжує проводити телефонні розмови з Владіміром Путіним. Остання розмова Трампа з російським диктатором відбулася 14 червня – тоді, за словами Дональда Трампа, Путін йому, аби «дуже гарно привітати з днем народження», обговорив із ним ірано-ізраїльський конфлікт, а також Україну – щоправда, за словами Трампа, російсько-українській війні приділили «набагато менше часу».