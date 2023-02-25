Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про плани відвідати з офіційним візитом Китай після публікації Пекіном документа, що пропонує «політичне рішення» війни в Україні. Про це пише Le Figaro.

Макрон заявив, що вирушить до Китаю «на початку квітня», закликавши Пекін «допомогти чинити тиск на Росію», щоб «зупинити агресію» і «побудувати мир». Сьогодні також стало відомо, що наступного тижня до Китаю приїде самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, МЗС Китаю цього тижня опублікувало так званий «мирний план» зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Він складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків.

Президент США Джо Байден відкинув запропоновані Китаєм пропозиції щодо завершення війни в Україні, припустивши, що його реалізація піде лише на користь Росії.

Водночас, президент Володимир Зеленський вважає, що у плані Китаю є пункти, з якими можна працювати, хоча з «деякими думками» він не погоджується.